В Калужской области сбито восемь беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня ночью силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Два дрона сбиты в Кировском районе, один — в Сухиничском, три — в Перемышльском, по одному — в Тарусском и Жуковском районах.

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако в Перемышльском районе после падения БПЛА загорелось строение, а в Жуковском районе повреждены окна жилого дома.

«Местные администрации уже поручили организовать работы по устранению последствий»,— написал глава региона в Telegram.

Сегодня ночью Украина атаковала Россию десятками беспилотников. Над Москвой и Подмосковьем было сбито 69 БПЛА. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали.