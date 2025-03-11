В будущем логопарке «Дружба» во Фролах продают помещение за 800 млн рублей

В логистическом парке «Дружба», который построят во Фролах свердловские инвесторы группы R1 и «Брозэкс», выставлены на продажу и в аренду помещения. Согласно объявлениям на сайте «Авито», московская Sudakov group (занимается реализацией коммерческой и индустриальной недвижимости) предлагает приобрести два площадки в будущем логопарке во Фролах на ул. 5-я Ферма, 8. Одна из них — помещение площадью 10 тыс. кв. м, продается за 800 млн руб. (80 тыс. руб. за 1 кв. м), другая — помещение 5 тыс. кв. м, за него просят 400 млн руб. Оба актива будут расположены в здании площадью 40 тыс. кв. м, высотой хранения до 12 м, нагрузкой на полы до 8 тонн на 1 кв. м и с возможностью установки кран-балок до 5 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В логопарке «Дружба» предлагается также арендовать три помещения площадью 30,5 и 15 тыс. кв. м. Стоимость аренды составляет 975 руб. за 1 кв. м в месяц, то есть вышеуказанные объекты обойдутся в 29,2 млн руб., 4,8 млн руб. и 14,6 млн руб. в месяц соответственно.

Минувшей весной региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проекту строительства логопарка «Дружба» во Фролах статус «приоритетный инвестпроект». Индустриально-логистический парк будет иметь площадь 55 тыс. кв. м. Комплекс построят в две очереди и введут поэтапно: первая — сухой склад на 40 тыс. кв. м, вторая — сухой склад с административными помещениями на 15 тыс. кв. м. Объект займет территорию площадью 36 га. Помимо собственно складских площадей в логопарке предусмотрят инфраструктуру для сотрудников: офисные помещения, зоны отдыха, столовую и фуд-корты. В проект анонсировали около 2,4 млрд руб. инвестиций. В ООО СЗ «Синергия» (оператор проекта парка) рассчитывают, что будущие арендаторы парка начнут операционную деятельность в нем в 2027 и 2028 годах.