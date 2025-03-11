Обвинение запросило 4 года колонии экс-владельцу омского банка «Сибэс»

Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима и штраф 600 тыс. руб. бывшему собственнику разорившегося банка «Сибэс» Анатолию Притуле, его подельнику Автандиле Сариеву — шесть лет колонии строгого режима и штраф 800 тыс. руб. Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, собственник компании договорился со знакомым предпринимателем о незаконной выдаче займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, которая открыла в банке кредитную линию. С апреля 2015-го по май 2016 года фигуранты дела убедили четырех знакомых взять несколько кредитов на общую сумму более 56 млн руб. После этого пострадавшие передали деньги злоумышленникам, обещавшим погасить задолженность. Получив средства, фигуранты дела распорядились ими по своему усмотрению.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2021 году в Омске суд вынес приговор бывшему и. о. главного бухгалтера «Сибэс» Наталье Давыдовой и экс-начальнику управления риск-менеджмента Руслану Лаптеву. Тогда им назначили по два и два с половиной года условно соответственно. Они обвинялись в том, что сфальсифицировали финансовые показатели кредитной организации и предоставили недостоверную отчетность в Центробанк. Размер предполагаемых хищений составил 78 млн руб.

Банк «Сибэс» учрежден в Омске в 1989 году. В апреле 2017 года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. В июне того же года в «Сибэсе» была введена процедура конкурсного производства. Заявление о банкротстве подал ЦБ.

Александра Стрелкова