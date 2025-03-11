В Перми из-за атаки украинских БПЛА в Москве задержаны рейсы

Из-за атаки украинских беспилотников в Москве закрыты аэропорты, включая Шереметьево, сообщает Росавиация. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, это привело к задержке прилета одного рейса «Аэрофлота» по маршруту Пермь — Москва. Он должен был вылететь в 8:30, сейчас по расписанию значится 9:30.

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Еще один рейс «Аэрофлота» из Москвы задерживается по прилету: вместо 12:40 — в 15:35. В числе задержанных прилет рейса из Калининграда (его ждали в Перми в 6:35, ожидается в 14:25).

Также, согласно расписанию, в Перми совершили вынужденные посадки рейсы из Читы и Омска, следовавшие в Москву. Ожидается прибытие рейса Красноярск — Москва.