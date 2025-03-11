В Перми возбуждено уголовное дело об оказании опасных услуг в таксопарке

Первым отделом по расследованию особо важных дело возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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По версии следствия, с 7 сентября по 7 ноября 2023 года сотрудники одного из таксопарков города Перми с целью извлечения прибыли произвели подключение иностранных граждан к одному из сервисов для заказа такси.

С 7 сентября 2023 года по 10 декабря 2024 года последние, не имея права на осуществление перевозок и вопреки требованиям законодательства о запрете на привлечение иностранных граждан, работали водителями такси на территории Пермского края. «В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщает СУ СКР.