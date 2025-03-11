На стройке в Челябинске погиб рабочий

Поздним вечером 10 марта обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом двухэтажного строящегося здания на улице Труда в Челябинске. Погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте ЧП работали подразделения управления МЧС по региону, силы муниципального звена, глава Челябинска Алексей Лошкин и представители строительной компании. Всего на ликвидации последствий происшествия были задействованы 50 человек и 15 единиц техники. Тело погибшего 45-летнего работника передали сотрудникам СУ СКР по Челябинской области.

Пресс-служба «Специализированного застройщика МФК „EXE“» сообщила «Ъ-Южный Урал», что по результатам следственной проверки будут определены ответственные за происшествие лица и приняты соответствующие меры.

«Подрядная организация, в зоне работ которой произошло падение временной опалубки, имела необходимые компетенции и допуски для проведения работ, успешный опыт выполнения аналогичных задач на других стройках города. Семье погибшего рабочего подрядной организации будет оказана материальная помощь», — отметили в пресс-службе девелопера.

Следственным отделом по Центральному району Челябинска СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска