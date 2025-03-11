Силовики в Хабаровском крае в ходе операции взяли 112 мигрантов-нелегалов

Полиция, УФСБ и Росгвардия в Хабаровском крае провели операцию «Нелегальный мигрант-2025», в ходе которой выявили 112 незаконно пребывающих на территории РФ иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД России по региону во вторник, 11 марта.

Как сообщается, в рамках оперативно-профилактического мероприятия в течение пяти дней было проверено 433 объекта, где проживают и трудятся иностранные граждане. Во время рейдов составлено 367 административных протоколов.

По итогам принято решение о выдворении за пределы России десяти человек. Еще 66 мигрантам отказали в выдаче разрешения на въезд. Восьмерым сократили срок временного пребывания в РФ.

Эрнест Филипповский, Хабаровск