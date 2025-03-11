В Томской области снижена весовая нагрузка на ледовых переправах до 5 тонн

В связи с увеличением среднесуточной температуры воздуха власти Томской области прияли решение снизить грузоподъемность ледовых переправ в Каргасокском районе до 5 тонн, сообщает портал администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Ограничения введены на переправах через реки Васюган у села Усть-Чижапка, Парабель у села Павлово, Пиго у деревни Ильино, Обь, Сосновская протока и новое русло протоки Маля у села Сосновка.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Томской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Дневная температура воздуха составит до -15 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -27 градусов. Ожидается переменный ветер до 7 м/с. К концу недели дневная температура в регионе повысится до +3, ночная — до +1.

Михаил Кичанов