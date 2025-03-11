«Сибирь» проиграла последний выездной матч регулярного первенства КХЛ в сезоне

Хоккейная «Сибирь» проиграла четвертый матч подряд. На этот раз — подмосковному «Витязю» со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Балашихе 10 марта. Единственную шайбу у гостей провел Энди Андреофф в начале третьего периода. «Был хороший момент пять на три, но мы получили два гола со стандартов, в своей и чужой зонах. Пропускаем легкие голы, которые приводят к победам соперников»,— прокомментировал исход игры главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев (цитата по сайту клуба).

Это был последний выездной матч «Сибири» в регулярном первенстве сезона 2024/2025. Новосибирская команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. У нее 62 очка, отрыв от идущего девятым нижнекамского «Нефтехимика» составляет пять очков, но «Нефтехимик» провел на матч меньше.

Валерий Лавский