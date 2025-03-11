Лесоруб на Камчатке получил реальный срок за 42 березы

Петропавловск—Камчатский городской суд признал виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК) ранее судимого 50-летнего гражданина, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края во вторник, 11 марта. Он приговорен к двум с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

По информации надзорного органа, осужденный летом прошлого года, сговорившись с двумя приятелями, спилил 42 каменные березы в лесной зоне микрорайона Заозерный региональной столицы. Лесорубы при этом не имели каких-либо разрешительных документов. Их задержали с поличным при подготовке срубленного леса к вывозу для продажи.

«Бюджету города причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму 970 тыс. рублей», — сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

Приговор пока не вступил в законную силу. Двое подельников фигуранта в конце 2024 года осудили к двум годам заключения условно. Также они обязаны компенсировать выплатами причиненный ущерб.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский