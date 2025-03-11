Группу красноярцев задержали за легализацию более 100 иностранцев

В Красноярске пять местных жителей задержали за незаконную легализацию более 100 иностранцев. Им предъявлены обвинения в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, с использованием поддельных документов (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2024 года по январь 2025-го обвиняемые занимались легализацией иностранцев. По поддельным документам они фиктивно трудоустраивали их, заключая от имени действующих ИП трудовые договоры. После чего направляли документы для регистрации.

За оказание этих услуг фигуранты дела брали 10 тыс. руб. «В настоящее время устанавливается точное количество незаконно легализованных иностранных граждан»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова