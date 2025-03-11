На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы в роддоме

По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности женщины в родильном доме Петропавловска—Камчатского, сообщили «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю во вторник, 11 марта.

Как показала проверка, 37-летняя женщина скончалась 3 марта после родов в родильном отделении городской больницы №2. Следователи полагают, что смерть наступила «вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей неустановленными медицинскими работниками городской больницы». Здоровью и жизни новорожденного ничего не угрожает.

«Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния»,— сообщили в следственном управлении.

4 марта региональный минздрав сообщил о начале проверки в медучреждении, которую проводит экспертная группа, специально созданная для установления причин произошедшего.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский