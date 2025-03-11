За хищение суд ждет работника драмтеатра имени А.С. Пушкина в Красноярске

На рассмотрение Железнодорожного районного суда Красноярска направлено уголовное дело сотрудника драматического театра имени А.С. Пушкина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в краевой прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что обвиняемый занимал должность и.о. начальника цеха по обслуживанию систем отопления и водоснабжения театра. В 2021 году он согласовал со своим непосредственным руководителем, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивное трудоустройство своего знакомого. Тот был оформлен техником, однако, установило следствие, фактически обязанности не исполнял. «В табель учета рабочего времени вносились недостоверные данные о полной отработке норм труда, а начисленную ему зарплату обвиняемый присваивал»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Региональному бюджету причинен ущерб в размере 2 млн руб.

Илья Николаев