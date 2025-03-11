Безработица в Хабаровском крае в конце 2024 года сократилась до 1,7%

Уровень безработицы в Хабаровском крае в четвертом квартале 2024 года уменьшился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 0,2%, до 1,7%, следует из материалов опубликованного «РИА Новости» рейтингового исследования. Показатель представляет отношение количества безработных к общей численности рабочей силы. По нему регион занял в рейтинге 19 место.

Среди лидеров рейтинга значится Амурская область (1%). Отмечено сокращение на 2 п. п. в Еврейской автономии. Вместе с тем, на 0,6 п. п. безработица выросла на Чукотке.

В среднем в РФ уровень безработицы по итогам четвертого квартала прошлого года составил 2,3%, что на 0,6 процентного пункта (на 470 тыс. человек) меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Сокращение безработицы обусловлено ростом потребности в персонале оборонных предприятий и спроса в импортозамещающих производствах, а также демографическим спадом и снижением миграционного притока.

Эрнест Филипповский, Хабаровск