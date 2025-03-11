ВРП Якутии в 2024 году вырос на 3,2%, до 2,6 трлн рублей

Правительство Республики Саха (Якутия) отчиталось перед населением об итогах социально-экономического развития в 2024 году. В итоговом отчете подчеркивается сохранение рекордных темпов роста. Так, объем валового регионального продукта в прошлом году вырос на 3,2% и составил 2,6 трлн руб.

«Цифры каждый год идут по нарастающей. Мы очень довольны нашей всей совместной работой. Очень помогают наши промышленники — предприятия, которые работают на территории республики. Несмотря на сложные времена, нам удается не только сохранить, но и увеличить темпы развития», — приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Кирилла Бычкова.

Для доведения до населения материалов отчетности в регионе выбрана форма личного общения. Так, представители правительства в период 3—6 марта выезжали в районы и охватили 451 населенный пункт с примерно 30 тысячами жителей. Как отмечается, наибольший интерес у населения вызывают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения, образования, благоустройства территорий, строительства социальных объектов, улучшения качества связи, дорожного строительства, транспортной доступности и решения по выплатам.

Ранее глава республики Айсен Николаев подчеркивал, что ключевым аспектом формата отчета правительства является непосредственное взаимодействие с населением. На основе этих запросов планируется развитие муниципальных образований и всей республики.

Николай Борисов, Якутск