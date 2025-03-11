В Ярославской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Ярославской области на 9-й неделе (с 24 февраля по 2 марта) заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 929 человек на 100 тыс. населения, что на 34,2% выше, чем неделей ранее. Об этом сообщил Telegram-канал управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 8-й неделе (с 17 по 23 февраля) заболеваемость составляла 692 человека на 100 тыс. человек. Реже стали болеть дети и больше — взрослые. Доля детей до 17 лет в общем количестве заболевших снизилась с 58 до 57%. Меньше стало и заболевших новой коронавирусной инфекцией.

О превышении эпидемического порога ведомство не сообщает. Роспотребнадзор советует в период подъема сезонных заболеваний выполнять простые меры профилактики: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и проводить влажную уборку помещений и проветривание.

Антон Голицын