Повторение пройденного

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты гордумы Ульяновска в этом году проходит с некоторыми особенностями: реготделение партии намерено значительно обновить состав депутатского корпуса «свежими силами», кроме того, особый приоритет отдается участникам СВО. В руководстве реготделения считают, что интерес к этим праймериз достаточно велик, и ожидаемый большой конкурс среди претендентов позволит отобрать лучших. Политологи, напротив, считают, что система отбора в виде предварительного голосования неэффективна, ее результаты предсказуемы, а депутатами становятся послушные и безынициативные люди, не желающие заниматься общегородскими проблемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на желание партии обновить гордуму, среди первых свои заявление на участие в ПГ подали спикер городского парламента и его первый зам

Фото: Ульяновское реготделение «Единой России» Несмотря на желание партии обновить гордуму, среди первых свои заявление на участие в ПГ подали спикер городского парламента и его первый зам

Фото: Ульяновское реготделение «Единой России»

На минувшей неделе региональное отделение «Единой России» (ЕР) объявило о начале предварительного голосования (ПГ, или праймериз) для отбора кандидатов в депутаты Ульяновской городской думы. Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Как отмечается в сообщении реготделения, выдвижение кандидатов продлится до 24 апреля. Регистрация избирателей, желающих голосовать на праймериз, начнется 14 апреля, само голосование будет происходить с 19 мая по 25 мая.

Первыми документы на выдвижение подали участники СВО: ИП Александр Бутылкин и ветеран боевых действий Юрий Савинцев. Также в этот день на участие в процедуре праймериз заявились спикер гордумы Илья Ножечкин и его первый заместитель, лидер партийной фракции в гордуме Игорь Крючков.

В реготделении ЕР полагают, что интерес к участию в предварительном голосовании в качестве претендентов на статус кандидата «будет достаточно высоким». По словам секретаря реготделения Владимира Камеко, на вечер понедельника уже подали заявления 43 человека, из них пять человек — те, кто участвует в предварительном голосовании впервые. По мнению господина Камеко, на 40 округов по выборам депутатов гордумы будет около 250 претендентов (конкурс — около шести человек на округ).

В 2020 году в предварительном голосовании приняли участие 194 претендента, в 2015 году было 407 претендентов.

Владимир Камеко пояснил «Ъ», что если в 2015 году условия по требуемым документам были достаточно мягкие, чем и объясняется большое количество участников, то сейчас требования по предоставлению документов такие же, как для регистрации кандидатов. Он пояснил, что форма проведения ПГ сохранится прежняя — в виде открытости самого процесса и электронного голосования.

В то же время секретарь реготделения отметил особенности этих праймериз: реготделение намерено «значительно обновить» состав гордумы (на сколько процентов, господин Камеко не сообщил), и на это будет обращаться внимание уже на этапе ПГ, кроме того, будет отдаваться приоритет участникам СВО. Лидер региональных единороссов также заметил, что уже на этапе ПГ будут подняты проблемы в округах и предложения по их решению со стороны претендентов, определят уровень узнаваемости тех или иных претендентов. Он также сообщил, что в понедельник как раз началась реализация проекта ЕР «Политстарт» — системы наставничества для тех, кто впервые намерен войти в политику и планирует стать кандидатом в депутаты гордумы.

Другие партии, намеренные участвовать на выборах депутатов гордумы, проводить предварительное голосование не намерены, считая, что такая форма им не нужна. По словам члена совета реготделения партии «Новые люди» Александра Брагина, их партия намерена в этом году «обязательно участвовать в выборах депутатов гордумы по всем округам». Но для отбора кандидатов партия использует иную систему. «Начиная с осени прошлого года мы давали объявления, что поддержим тех, кто хочет стать кандидатом от партии. Теперь с теми, кто изъявил желание, проводится учеба, уже было две волны обучения. Часть людей отсеивается, часть, наоборот, попадает в актив, но всем им и сейчас даются поручения, позволяющие убедиться в способностях претендентов»,— пояснил господин Брагин.

В КПРФ отбор начинают с первичных отделений, которые выдвигают своих претендентов. «Сейчас мы их опробуем в рамках наших партийных мероприятий, в решении конкретных проблем, после чего уже будем делать выводы и принимать решение о выдвижении в кандидаты на конференции»,— пояснил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный. Он также отметил, что партия, как и прежде, выставит кандидатов по всем 40 округам.

Ульяновский политолог Николай Васин считает систему отбора в виде предварительного голосования неэффективной, «поскольку итогом ее затем становится безынициативная и бессловесная гордума».Он отмечает, что за все время работы этого созыва ни по одной проблеме, волнующей население города, по которым люди направляли обращения в органы власти, выходили на митинги, пикеты или народные сходы, депутаты ни разу открыто не отреагировали, «в итоге городская дума имеет самый низкий авторитет среди органов власти». «За все время проведения праймериз «Единой России» ни разу результаты предварительного голосование не были чем-то неожиданным. Они всегда предсказуемы. И система построена так, что отбираются люди, которые будут следовать партийной дисциплине и не будут особо “высовываться”. У большинства просто даже компетенций не хватает, чтобы решиться на критику и предложения по общегородским проблемам»,— сказал политолог. В то же время он заметил, что, несмотря на слабость кандидатов, у «Единой России», как обычно, высокие шансы получить мандаты по большинству округов. «Остальные политические партии настолько бедны интеллектуально, организационно и финансово, что для них задача получения мест в гордуме очень сложная, чуть ли не запредельная. Хотя, учитывая интерес федерального центра к более широкому представительству в МСУ и некоторое падение интереса избирателей к голосованию за «Единую Россию», определенные, хотя и небольшие шансы при грамотной избирательной кампании у этих партий все-таки есть»,— сказал господин Васин.

Сергей Титов, Ульяновск