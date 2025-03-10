Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Над Воронежской областью около 21:40 мск средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения сбитого беспилотника нет, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Примерно с 21:00 в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Этот режим, отметил глава региона, сохраняется до сих пор.
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События СВО за март 2025 года
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