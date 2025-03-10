Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Над Воронежской областью около 21:40 мск средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения сбитого беспилотника нет, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Примерно с 21:00 в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Этот режим, отметил глава региона, сохраняется до сих пор.