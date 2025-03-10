Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с «Лада Веста» в Ставропольском крае
В Шпаковском округе Ставрополья в результате ДТП погиб водитель, сообщает местная госавтоинспекция.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Авария произошла 10 марта около 16:00 на 2-м километре автодороги «Ставрополь-Аэропорт». Водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь из Ставрополя в Михайловск, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115».
На месте погиб 54-летний водитель «ВАЗа», житель Ставрополя. Водителем «Лады Весты» был 49-летний мужчина из села Арзгир, у которого за последние два года не было административных правонарушений.
Обстоятельства происшествия уточняются.