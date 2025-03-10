Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с «Лада Веста» в Ставропольском крае

В Шпаковском округе Ставрополья в результате ДТП погиб водитель, сообщает местная госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 10 марта около 16:00 на 2-м километре автодороги «Ставрополь-Аэропорт». Водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь из Ставрополя в Михайловск, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115».

На месте погиб 54-летний водитель «ВАЗа», житель Ставрополя. Водителем «Лады Весты» был 49-летний мужчина из села Арзгир, у которого за последние два года не было административных правонарушений.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Тат Гаспарян