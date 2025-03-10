Космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу присвоили звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу. В указе отмечается, что награждение связано с мужеством и героизмом, проявленными во время длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: roscosmos Фото: roscosmos

Николай Чуб провел более года в космосе — 374 суток, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. Подготовка к миссии заняла у него почти десять лет: 15 июля 2014 года его назначили на должность космонавта-испытателя.

Родился и вырос Николай Чуб в Новочеркасске, окончил школу №1 и получил высшее образование на факультете информационных технологий и управления в ЮРГПУ имени Платова. В октябре 2012 года он был назначен кандидатом в космонавты-испытатели Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Тат Гаспарян