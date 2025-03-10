В Ростове мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену в пользу Украины

Южный окружной военный суд вынес приговорил 30-летнего Игоря Судиловского к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Игорь Судиловский признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывного устройства (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2024 году Игорь Судиловский установил контакт с украинским спецслужбистом, чтобы помочь в деятельности против России. По указаниям этого сотрудника, он получил через тайник в Севастополе радиоуправляемое взрывное устройство для подрыва части многоквартирного дома на улице Казачьей, где жил военнослужащий ВС РФ.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также суд назначил ограничение свободы на один год и штраф в 300 тыс. руб.

Тат Гаспарян