Росрыболовство: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на промысел

Разлив мазута не отразился на рыбопромысле в Азово-Черноморском бассейне. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С начала 2025 года российские рыбаки добыли в Азово-Черноморском бассейне 9,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов хамсы с начала года составил 8,8 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн к уровню аналогичного периода 2024 года).

Специалисты Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» продолжают мониторинг обстановки. Экспедиционные работы будут выполняться в течение всего 2025 года.

Наталья Решетняк