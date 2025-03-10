Губернатор призвал поддержать санаторно-курортный бизнес Анапы после ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал депутатов госдумы разработать федеральные меры поддержки для санаторно-курортных предприятий и детских здравниц Анапы, пострадавших от последствий крушения танкеров с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

«Для нас важно помочь бизнесу и сохранить рабочие места на одном из главных детских курортов страны», — заявил Вениамин Кондратьев на встрече с парламентариями.

Депутаты Госдумы от Краснодарского края единогласно поддержали необходимость разработки вариантов помощи бизнесу, включая налоговые каникулы и преференции.

Депутат Сергей Алтухов сообщил, что чиновники уже взаимодействуют с профильными министерствами по вопросу дополнительных мер поддержки предпринимателей города-курорта, учитывая инициативы губернатора. Депутат Наталья Костенко рассказала о подготовленном законопроекте, предусматривающем отсрочку по уплате региональных и местных налогов при чрезвычайных ситуациях.

Алина Зорина