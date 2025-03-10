Пермский владелец затонувшего танкера планирует создать фонд для компенсации ущерба

Судовладелец затонувшего танкера «Волгонефть-212» пермское ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансоил» ходатайствовали о создании фонда для компенсации ущерба от разлива нефтепродуктов. Как сообщает «Ъ-Кубань», общая сумма фонда составит 533 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Владелец затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» также намерен создать аналогичный фонд. Общая сумма вложений владельцев судов составит более 1 млрд руб. Представитель ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239») подчеркнула, что создание такого фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания в качестве механизма защиты интересов всех пострадавших от разлива нефтепродуктов. Для обеспечения фонда компания получила гарантию АО «Российская национальная перестраховочная компания», действующую до декабря 2030 года. По словам представителя, размер гарантии превосходит сумму требований истца.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, капитана «Волгонефти-239» — под домашний арест. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами.

В ходе расследования было, в частности, установлено, что экипаж танкера«Волгонефть-212» не проходил обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.