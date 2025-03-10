На Кубани объем отгрузки промышленной продукции составил 620 млрд рублей

По итогам 2024 года объем отгрузки продукции региональных промпредприятий вырос на 16% и составил 620 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал на встрече с депутатами госдумы восьмого созыва, избранными от региона, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, таких результатов удалось добиться благодаря господдержке производителей, включая докапитализацию краевого Фонда развития промышленности до 10 млрд руб.

Глава региона заявил, что в крае вновь запущено производство станков. На базе завода имени Седина открылся Южный завод тяжелого станкостроения. Однако в регионе еще есть много подобных площадок, на которых уже проведена коммунальная инфраструктура, и их необходимо сохранить.

По его словам, власти региона внесли изменения в Градостроительный кодекс края и закрепили категорию земель промышленности для всех территорий бывших заводов и фабрик. Однако, как отметил губернатор, есть площадки, которые простаивают десятилетиями. Из-за этого на федеральном уровне планируют разработать механизм, который позволит прекратить договоры аренды с теми, кто не использует их по назначению.

Алина Зорина