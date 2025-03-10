Пытавшемуся отравить военных летчиков запросили пожизненный срок

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу уроженца Украины Егора Семенова, обвиняемого в государственной измене, а также в попытке отравить военных летчиков на банкете в Армавире, сообщает пресс-служба суда. Государственный обвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Слушания по делу «армавирского отравителя» начались в январе текущего года, подсудимый полностью признал вину. Суд проходит в закрытом режиме, однако журналистам разрешили присутствовать на оглашении обвинительного заключения. По информации обвинения, Егор Семенов жил в РФ с 2018 года, имел российское гражданство, однако после начала СВО по собственной инициативе связался со спецслужбами Украины и предложил сотрудничество.

По заданию куратора в октябре 2023 года злоумышленник приобрел большую партию лекарственного препарата «Кордиамин», который при передозировке вызывает судороги и остановку дыхания. Затем Егор Семенов приехал в Армавир, ему было известно, что в одном из ресторанов планируется банкет в честь юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков. Злоумышленник купил несколько ящиков виски Jameson и коньяка «Кочари», изготовил на заказ многоярусный торт с эмблемой училища, после чего добавил лекарство в торт и алкоголь. Курьер доставил подарок в ресторан, где находились 77 человек, но летчики не стали пробовать угощение и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Егор Семенов был задержан при попытке улететь в Москву, в дальнейшем он планировал покинуть Россию.

Анна Перова, Краснодар