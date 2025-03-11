Удмуртия передала музею Победы в Москве самовар-чайник Николая Пустовалова
Национальный музей Удмуртии передал в дар столичному музею Победы угольный самовар-чайник майора Николая Пустовалова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Экспонат станет частью выставки «Путь к Победе» (6+).
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
По истории, самовар-чайник сопровождал уроженца Воткинска Николая Пустовалова на протяжении Великой Отечественной войны. Солдата призвали на фронт в июне 1941 года, он воевал на Ленинградском фронте и участвовал в 164-дневной обороне советской военно-морской базы на полуострове Ханко на юге Финляндии.
На самоваре-чайнике выгравирована надпись: «Ребячьему вожаку Новикову Анатолию Васильевичу с 50-летием. 11.06.1986. Капитан 2-го ранга Пустовалов Николай Иванович, герой и защитник Ханко и Гангута».
«Самовар Николая Пустовалова — это не просто бытовая вещь, это символ стойкости и мужества, который вдохновляет новые поколения»,— сказал директор Национального музея Удмуртии Александр Волков.
Кроме того, Национальный музей Удмуртии представит выставку «Отечество. Мужество. Слава» (6+) про вклад жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция в конце апреля.