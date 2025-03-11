Удмуртия передала музею Победы в Москве самовар-чайник Николая Пустовалова

Национальный музей Удмуртии передал в дар столичному музею Победы угольный самовар-чайник майора Николая Пустовалова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Экспонат станет частью выставки «Путь к Победе» (6+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По истории, самовар-чайник сопровождал уроженца Воткинска Николая Пустовалова на протяжении Великой Отечественной войны. Солдата призвали на фронт в июне 1941 года, он воевал на Ленинградском фронте и участвовал в 164-дневной обороне советской военно-морской базы на полуострове Ханко на юге Финляндии.

На самоваре-чайнике выгравирована надпись: «Ребячьему вожаку Новикову Анатолию Васильевичу с 50-летием. 11.06.1986. Капитан 2-го ранга Пустовалов Николай Иванович, герой и защитник Ханко и Гангута».

«Самовар Николая Пустовалова — это не просто бытовая вещь, это символ стойкости и мужества, который вдохновляет новые поколения»,— сказал директор Национального музея Удмуртии Александр Волков.

Кроме того, Национальный музей Удмуртии представит выставку «Отечество. Мужество. Слава» (6+) про вклад жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция в конце апреля.