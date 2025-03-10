В Черноземье 11 марта будет облачно, от 0°С до +13°С

Во вторник, 11 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от 0°С до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и Воронеже в течение суток прогнозируется облачность. Ночью температура составит +2°C. Днем прогнозируется до +13°C.

В Курске в течение суток также будет облачно. Температура ночью составит до +3°C. Днем — до +12°C.

В Липецке в течение суток тоже прогнозируется облачность. Ночью ожидают до 0°C. Днем температура составит +10°C.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, до +2°C. Днем прогнозируют облачность и небольшой дождь при +13°C.

В Тамбове в течение суток ожидается облачность. Ночью — до +1°С. Днем — до +10°С.

Егор Якимов