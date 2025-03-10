Власти снова продают комплекс «Орел-Отель» за 1,16 млрд рублей

Управление муниципального имущества и землепользования мэрии Орла снова выставило на аукцион 100% уставного капитала АО «Гостиничный комплекс "Орел-Отель"». Это следует из аукционной документации.

Начальная цена составила 1,16 млрд руб. за 10,8 тыс. акций. Комплекс включает гостиницы «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» на 4,9 тыс. кв. м, а также нежилые помещения и земельные участки общей площадью 1,1 га.

Заявки принимаются до 8 апреля, а итоги торгов подведут 10 апреля.

Мэрия пытается продать «Орел-Отель» с 2009 года, когда он был муниципальным предприятием. В последний раз комплекс выставляли на аукцион в октябре 2024 года, но тогда никто не проявил интерес к покупке.

Егор Якимов