В Краснодаре количество невосстановленных дорог после ремонта снизили до 7%

В 2024 году в Краснодаре количество невосстановленных разрытий на дорогах, тротуарах и в зеленых зонах снизилось до 7%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

К 1 мая 2025 года власти города планируют полностью устранить оставшиеся проценты. Ресурсоснабжающие организации получили соответствующее поручение.

«Договорились, что ресурсоснабжающие компании будут синхронизировать свои плановые разрытия с ремонтами городских дорог и программой “25/35”», — заявил Евгений Наумов.

Алина Зорина