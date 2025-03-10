В Краснодаре количество невосстановленных дорог после ремонта снизили до 7%
В 2024 году в Краснодаре количество невосстановленных разрытий на дорогах, тротуарах и в зеленых зонах снизилось до 7%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
К 1 мая 2025 года власти города планируют полностью устранить оставшиеся проценты. Ресурсоснабжающие организации получили соответствующее поручение.
«Договорились, что ресурсоснабжающие компании будут синхронизировать свои плановые разрытия с ремонтами городских дорог и программой “25/35”», — заявил Евгений Наумов.