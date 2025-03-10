МЧС аннулирует пожарную лицензию «Ростсельмаша» через суд

Главное управление МЧС по Ростовской области подало иск в арбитражный суд с требованием аннулировать пожарную лицензию комбайнового завода «Ростсельмаш». Завод должен был подтвердить соответствие условиям для продления лицензии до 9 декабря 2024 года, но представленные документы не устроили спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В иске указано, что «Ростсельмаш» не предоставил доказательств наличия собственных зданий для размещения оборудования и технических средств. Также у МЧС возникли вопросы к квалификации и стажу сотрудников, ответственных за лицензируемый вид деятельности. Управление установило сроки исправления нарушений до 25 января 2025 года, но документы не были предоставлены.

В случае аннулирования лицензии заводу придется привлекать сторонних подрядчиков для выполнения работ по пожарной безопасности на своих объектах. Это уже не первый конфликт между «Ростсельмашем» и МЧС: в 2024 году суд обязал завод исполнить предписание спасательной службы, выданное после проверки нарушений требований пожарной безопасности.

Тат Гаспарян