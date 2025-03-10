«ЯрГЭТ» требует от вологодского производителя замены троллейбуса

АО «Яргорэлектротранс» намерен через суд добиваться от ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"» из Вологды замены поставленного год назад троллейбуса. Об этом руководитель «ЯрГЭТа» Денис Пырлог рассказал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Пырлог, Телеграм-канал Фото: Денис Пырлог, Телеграм-канал

Напомним, в январе 2024 года предприятие получило четыре новых троллейбуса «Транс-Альфа». К работе машин есть замечания, одна из них, как говорит руководитель, неоднократно простаивала.

«Троллейбус в первое время резко дергался при движении вперед, из-за чего люди падали. Слава Богу, что обошлось без травм. Но комфорта никакого не было. После того, как представители завода приехали и что-то сделали, на следующий день троллейбус снова вышел из строя. Спустя полгода мы добились правды, и один из сотрудников предприятия нам сказал, что в период санкций, видимо, комплектующие не того качества закупили, и как сейчас исправить эту проблему, они не знают»,— рассказал господин Пырлог.

Руководитель предприятия объяснил, что за прошедший год троллейбус в общей сложности не работал около шести месяцев. Вместе с тем представители производителя недостаточно оперативно реагировали на замечания «ЯрГЭТа», считает господин Пырлог.

«Мы регулярно старались, где-то раз в неделю как минимум, рекламацию направлять. Но эффекта здесь нет. Ранее какой-то диалог был возможен. Сейчас этого диалога нет, благодаря второй стороне. Нами была направлена претензия в начале февраля, сейчас мы ждем 30 дней для того, чтобы подать в суд. Думаю, на этой неделе мы будем подавать иск в суд и требовать компенсировать нам убытки и заменить некачественный товар»,— объяснил господин Пырлог.

Если подобные проблемы появятся и в других троллейбусах, «Яргорэлектротранс» также будет обращаться в суд. «Ъ-Ярославль» сообщал, что четыре новых троллейбуса предприятие получило после двухлетних судебных разбирательств, которые основывались на отказе производителя поставлять новые машины в связи с санкциями.

Алла Чижова