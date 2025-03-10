В Ставропольском крае на строительство школ и больниц направят 6,3 млрд рублей

На внеочередном заседании правительства Ставрополья состоялось утверждение Законопроекта о внесении изменений в региональный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. Так, согласно документу, на строительство школ и больниц в новом бюджете региона заложено 6,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Более 6,3 млрд руб. выделят на строительство объектов образования, здравоохранения, спорта и коммунального хозяйства. На укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы дополнительно запланировано почти 300 млн руб.»,— следует из документа.

На 3,2 млрд руб. должен увеличиться дорожный фонд Ставропольского края. Свыше половины средств предусмотрены на местные дороги.

Более 200 млн руб. предназначены для поддержки отдельных направлений развития АПК.

В том числе впервые предусмотрены средства в размере 30 млн руб. для субсидирования участников СВО, планирующих после завершения службы организацию сельскохозяйственного производства.

Также будут выделены дополнительные средства на благоустройство территорий муниципальных образований, приобретение пожарных автомобилей, развитие курортной инфраструктуры и другие цели.

Николай Аксенов