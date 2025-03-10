На Кубани с бывшего замминистра транспорта взыскали 19 млн рублей

В Краснодарском крае в доход государства с бывшего чиновника взыскали имущество на общую сумму более 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не предоставил документы, подтверждающие покупку двух земельных участков в Московской области. Общая площадь участков — 3,7 тыс. кв. м, на них расположены здания площадью 403,8 и 120,6 кв. м, стоимость которых превышает 19,9 млн руб.

На имущество бывшего чиновника наложен арест.

Алина Зорина