Оглашен приговор обвиняемому в попытке взорвать жилой дом в Севастополе

Севастопольский городской суд вынес приговор по делу обвиняемого в государственной измене, подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2024 года фигурант вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился на сотрудничество. В рамках полученных заданий он, как считает суд, извлек из тайника взрывное устройство и передатчик, которые впоследствии планировал использовать для подрыва жилого дома в Севастополе.

По версии обвинения, с конца февраля фигурант проводил наблюдение за домом, а 11 марта установил СВУ на газовую трубу у подъезда. Однако он был задержан оперативными службами до реализации задуманного.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 300 тыс. руб. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков