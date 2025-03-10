МВД: краснодарская студентка выдумала историю об изнасиловании таксистом

В Краснодаре полиция установила, что 21-летняя студентка первого курса одного из вузов опубликовала в социальных сетях вымышленную историю о нападении приезжего таксиста. Таким образом девушка пыталась привлечь внимание и увеличить число подписчиков, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впоследствии она записала видеообращение, в котором признала, что информация была ложной, и принесла извинения сотрудникам правоохранительных органов. Материалы проверки направлены в УМВД России по Краснодару для принятия процессуального решения.

Вячеслав Рыжков