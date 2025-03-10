Эксперты связывают повышение солености Азовского моря с потеплением

Средняя соленость Азовского моря в 2024 году достигла 14,65%, а в отдельных районах приблизилась к 15%. Если текущая динамика сохранится, к 2030 году показатели могут сравняться с уровнем поверхностных вод Черного моря. Подобных значений не фиксировалось с момента начала систематических наблюдений в XX веке, пишет BFM Кубань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Рост солености специалисты связывают с климатическими изменениями и сокращением речного стока. По словам члена общественного экологического совета при главе Новороссийска Вениамина Голубитченко, дефицит осадков, достигающий 10–40% в год, привел к обмелению рек, что сократило пресноводный приток. Это повлияло на популяции осетровых, рыбца и шемаи, которые больше не могут проходить к местам нереста.

Член экспертного совета по особо охраняемым природным территориям Кубани Евгений Витишко считает, что частично компенсировать ситуацию можно за счет искусственного воспроизводства рыб. В рамках государственных программ уже ведется выпуск в Азовское море осетровых, включая русского осетра.

Изменение солености до 15% способствует миграции черноморских видов в Азовское море, что трансформирует экосистему. Однако оценить долгосрочные последствия этих процессов пока затруднительно.