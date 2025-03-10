В 84% точек продажи шаурмы на Кубани в 2024 году нашли нарушения
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора за 2024 год выявили нарушения в 557 из 665 точек продажи шаурмы в Краснодарском крае. Таким образом, несоответствия требованиям зафиксированы в 84% проверенных объектов, пишет РБК Краснодар.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Основные претензии касались отсутствия в системе «ВетИС» компонента «Меркурий», который используется для регистрации ветеринарно-санитарных экспертиз и оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов. Также выявлены случаи отсутствия входящих сопроводительных документов и их несвоевременного гашения.
Кроме того, управление провело мониторинг безопасности 189 предприятий общественного питания, реализующих продукцию через маркетплейсы, включая точки продажи шаурмы. По итогам проверок предпринимателям и юридическим лицам вынесено 118 предостережений о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.