За год количество вакансий в гостевой сфере ЮФО выросло на 10 тысяч

Количество вакансий в профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» в Южном федеральном округе за последний год составило 64 тыс. Это на 10 тыс. больше по сравнению с показателями 2023 года, сообщили «Ъ-Ростов» в hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В феврале этого года в сфере гостеприимства в Ростовской области значительно подросли резюме (+56% к февралю 2024) и немного сократилось число вакансий (-17%). В начале 2025 года формально дефицита кадров нет — hh.индекс 4,9 резюме на вакансию при норме от 4 до 8, в прошлом феврале он был в диапазоне нехватки кадров — 2,6 резюме на вакансию.

«Сейчас ярко проявилась общая для рынка тенденция, довольно парадоксальная, но уже мейнстримная — даже в профицитных областях или областях с нормальным индексом конкуренции найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом довольно сложно и занимает в два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее»,— резюмировала Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Николай Аксенов