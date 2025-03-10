Экс-губернатор Севастополя не признал вину в обходе санкций Великобритании

На заседании суда в Лондоне экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отказался признавать вину по выдвинутым обвинениям. Ему инкриминируют семь эпизодов обхода санкций, введенных Великобританией, а также два случая отмывания денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По делу об обходе санкций Великобритании также проходят брат обвиняемого Алексей Овсянников и супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова. Они отказались признавать вину, сообщает корреспондент ТАСС из зала Королевского суда лондонского района Сазерк. По итогам предварительного слушания сторона обвинения отказалась преследовать Алексея Овсянникова по трем эпизодам помощи при обходе санкций.

После совещания с адвокатами истца и ответчиками судья Сара Кокерилл сообщила, что рассмотрение дела Овсянниковых по существу состоится 17 марта.

С 2016 по 2019 год господин Овсянников был губернатором Севастополя, в октябре 2019 года стал замминистра промышленности и торговли России. Бывший глава региона находится под британскими санкциями с 2017 года. Он неоднократно заявлял, что больше не является российским должностным лицом и ведет бизнес на Кипре.

Господин Овсянников был задержан в столице Соединенного Королевства в конце января. Как сообщала The Times, он получал переводы на общую сумму $82,5 тыс. на счет в одном из банков HBOS. При обыске у экс-губернатора было изъято $98,5 тыс. наличными, которые, предположительно, были получены незаконно.