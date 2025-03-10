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В детсадах Оренбуржья нарушались санитарные нормы при приготовлении пищи

В трех детских садах Курманаевского района выявлены факты несоблюдения санитарных норм при приготовлении пищи. Это выявилось при проверке организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, которую организовала прокуратура.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщили в региональном надзорном ведомстве, проверка выявила недостатки в организации контроля качества продуктов.

Прокуратурой района были внесены представления заведующим детсадами. По результатам их рассмотрения приняты меры для устранения нарушений, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении ответственных лиц возбуждены дела по ч. 1. ст. 6.7 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей». Виновным назначены наказания в виде штрафов.

Алексей Алексеев