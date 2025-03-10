В городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл 41-летний местный житель лишился 4 млн руб., пытаясь заработать на продаже акций. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл местный житель потерял 4 млн рублей, желая заработать на акциях

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Марий Эл местный житель потерял 4 млн рублей, желая заработать на акциях

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, в мессенджере он увидел рекламу услуги, с помощью которой якобы можно избавиться от кредита.

Позже менеджер сообщества предложил ему инвестировать деньги в торговую площадку, покупая и продавая акции. Затем неизвестный позвонил мужчине и убедил его включить демонстрацию экрана. Следуя указаниям мошенника, он заходил в банковские приложения и выполнял различные операции.

Далее злоумышленник уговорил потерпевшего вкладывать деньги и переводить их на определенные счета. Мужчина совершил несколько переводов, после чего ему предложили вывести средства. Он ввел номер счета и стал ждать поступления денег.

Спустя время ему сообщили, что произошла ошибка и деньги были отправлены неизвестному лицу. Затем злоумышленник посоветовал потерпевшему открыть зеркальный счет и внести на него 1 млн руб. якобы для возврата транзакции.

Когда у мужчины не оказалось нужной суммы, мошенник предложил продать машину на запчасти. Потерпевший решил взять время на раздумье.

Позже ему пришло уведомление о том, что его автомобиль числится в залоге на сумму 1 млн руб. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

Выяснилось, что в галерее его телефона находились фотографии паспорта и документов на автомобиль, которые были скачаны злоумышленниками.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов