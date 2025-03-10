Смотровая площадка в центре семьи «Казан» открыта с 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба дирекции парков и скверов Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открыли смотровую площадку центра семьи «Казан»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани открыли смотровую площадку центра семьи «Казан»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Время работы — каждый день с 10:00 до 20:00. Технический перерыв с 14:30 до 15:00.

Стоимость входа для взрослых — 200 руб., для детей с 7 до 18 лет — 100 руб.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года смотровую площадку посетило более 20 тыс. человек, а за весь 2024 год — более 410 тыс.

Дарья Сайфиева