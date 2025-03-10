Во Владикавказе двое детей пострадали в ДТП

Во Владикавказе в результате наезда автомобиля на строительную конструкцию пострадали двое детей. Авария произошла на улице Генерала Дзусова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в строительную опору.

«Дети, шести и пяти лет, были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа для осмотра врачами. На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС и единица техники»,— сообщили в ведомстве.

Для устранения последствий ДТП на место прибыли четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина.

Николай Аксенов