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Во Владикавказе двое детей пострадали в ДТП

Во Владикавказе в результате наезда автомобиля на строительную конструкцию пострадали двое детей. Авария произошла на улице Генерала Дзусова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания

Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в строительную опору.

«Дети, шести и пяти лет, были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа для осмотра врачами. На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС и единица техники»,— сообщили в ведомстве.

Для устранения последствий ДТП на место прибыли четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина.

Николай Аксенов

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