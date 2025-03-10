ЕС построит в Таджикистане объекты на €3 млн для безопасности у границы

Евросоюз выделил €3 млн на строительство объектов в Согдийской области в Таджикистане, граничащей с Киргизией. Планируется построить, в частности, укрытия на случай стихийных бедствий. Соответствующий меморандум подписали в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Слуцкий / ИТАР-ТАСС Фото: Максим Слуцкий / ИТАР-ТАСС

«Это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, своевременно оказывать помощь пострадавшему населению и даже предоставлять временное убежище потенциальным беженцам»,— говорится в заявлении. Также планируется создать две спортивные площадки. Объекты будут построены в рамках проекта «Инициатива по укреплению стабильности в приграничных районах между Таджикистаном и Кыргызстаном (ISECA)» по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В декабре прошлого года в киргизском городе Баткен состоялась встреча председателей делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации государственной границы. Стороны достигли договоренности и завершили описание спорных участков границы.

Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти 1 тыс. км периодически становится зоной конфликтов. В сентябре 2022 года на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого погибли 59 человек. Позднее стороны договорились о совместном патрулировании на границе, разблокировке дороги в зоне конфликта, а также подписали протокол об установлении мира.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Армянский пример заразителен».