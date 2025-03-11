В Казани пройдет ледовое шоу с участием призера Олимпийских игр и чемпиона мира
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в ледовом шоу, которое состоится 13 апреля в Казани. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
В Казани пройдет ледовое шоу с участием призера Олимпийских игр и чемпиона мира
Фото: Пресс-служба Team Tutberidze
В шоу Team Tutberidze также выступят фигуристы, тренирующиеся под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Программа включает индивидуальные и парные номера, а завершится вечер прыжковым батлом, где спортсмены исполнят элементы ультра-си.
Комментировать выступления будет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.