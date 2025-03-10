В Ростовской области хлеб подорожал на 20% за год

В Ростовской области за последний год стоимость хлеба увеличилась более чем на 20%. В марте 2025 года килограмм пшеничной муки подорожал с 45 руб. до 49 руб., что составляет рост в 9,4%, согласно данным Ростовстата. Цены варьируются: в Ростове мука стоит около 46,85 руб. за кг, а в Волгодонске — 55,04 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Цена на хлеб из ржаной и смешанной муки также выросла. В марте 2024 года средняя стоимость составляла 71,62 рубля за кг, а в марте 2025 года уже достигла 86,22 рубля, что на 20% больше. Наибольшая цена зафиксирована в Сальске — 95,53 рубля, тогда как в Миллерове она самая низкая — 70,94 рубля.

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки также выросли. В среднем стоимость увеличилась с 78,29 руб. до 94,03 руб. за кг, что составляет рост в 20,1%.

Тат Гаспарян