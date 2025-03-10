В Оренбуржье решат вопрос с пострадавшими от паводка, не получившими выплаты

Минфин и минстрой Оренбургской области решат вопрос с предоставлением фиксированной выплаты по утрате или на капремонт для собственников второго жилья, пострадавших от паводка в 2024 году. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства. Об этом сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Выплата коснется владельцев недвижимости площадью более 18 кв. м, не относящихся к льготникам. Указанной категории собственников ранее было отказано в федеральной поддержке.

По словам Дениса Паслера, в марте необходимо принять соответствующее постановление. В настоящее время выплаты получило абсолютное большинство пострадавших от паводка в регионе.

Георгий Портнов