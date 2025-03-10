Осознанность принесла плоды

На Кубани количество абортов в последние годы стабильно сокращается. Среди основных причин эксперты называют повышение уровня информированности женщин о последствиях хирургического прерывания беременности и методах контрацепции, а также сокращение общего числа беременностей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, число абортов в 2024 году в сравнении с 2023 годом сократилось на 3,9%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве добавили, что за 2024 год в Краснодарском крае провели порядка 9 тыс. хирургических абортов, что на 5,8% меньше, чем в 2023 году. За направлением на прерывание беременности чаще всего обращаются женщины 30–39 лет (60% от числа обратившихся).

«В соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, аборт (по желанию женщины) проводится до 11 недель и 6 дней беременности и только после прохождения психологического консультирования в кабинете медико-социальной помощи женской консультации»,— уточнили в минздраве Краснодарского края.

В женских консультациях Краснодарского края в 2024 году доабортное консультирование прошли 3,8 тыс. женщин (100% пациенток, принявших решение сделать аборт). В результате этого 1,4 тыс. женщин решили сохранить беременность. Врач акушер-гинеколог клиники высоких технологий WMT Мира Тугуз считает повышение уровня консультирования, в том числе психологического, и информирования о мерах социальной поддержки с учетом конкретных жизненных ситуаций одной из основных причин отрицательной динамики количества прерываний беременности на Кубани.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, тенденция сокращения числа абортов в регионе наблюдается не первый год. За последнее десятилетие количество прерываний беременности на Кубани уменьшилось на 54%.

Так, согласно данным ЕМИСС, если в 2022 году в регионе сделано 14 921 абортов (3366 в негосударственных учреждениях и 11 548 в государственных), то в 2023-м —14 665 (3602 и 11 063 в государственных) прерываний беременности.

В частности, в 2023 году втрое (со 140 до 44) сократилось количество абортов, сделанных женщинами 15–17 лет. Основная доля прерываний беременности пришлась на возраст 18–44 года (14 492, что на 1,2% меньше, чем годом ранее). При этом количество абортов, сделанных женщинами 45–49 лет, выросло на 40,1% — с 86 до 121 случая.

Как сообщили в Росстате, статистические данные о количестве беременностей с абортивным исходом за 2024 году разместят на сайте ЕМИСС 15 июля 2025 года.

Ребенок не по карману

По словам Миры Тугуз, самая частая причина абортов — незапланированная беременность, возникшая из-за использования ненадежных методов контрацепции (прерванный половой акт, календарный метод, неэффективность экстренной контрацепции).

Заместитель главного врача по общим вопросам Клиники Фомина в Краснодаре Наталья Хмельницкая добавляет, что женщины решаются прервать беременность из-за отсутствия стабильного дохода, жилья или поддержки со стороны партнера. Эксперт также выделяет психологические и личные причины такого решения (нежелание иметь детей в данный момент, отсутствие готовности к материнству, желание завершить образование или сосредоточиться на профессиональном росте) и семейные обстоятельства (наличие уже достаточного количества детей, неблагоприятная семейная обстановка).

Прерывают беременность и по медицинским показаниям. «К ним относятся врожденные аномалии в развитии плода и опасные инфекционные заболевания, которыми болеет или переболела женщина (краснуха, туберкулез и т. д.)»,— поясняет Мира Тугуз. По данным краевого минздрава, в 2024 году по медицинским показаниям выполнено 329 абортов — 3% от общего числа прерываний беременности на Кубани.

Замглавы Минздрава Евгения Котова сообщила, что 11,5 тыс. абортов в России проводятся по медицинским показаниям. Их перечень, считает она, можно изменить, поскольку современный уровень медицины позволяет сохранять беременность в большем количестве ситуаций.

По наблюдениям Миры Тугуз, женщины в Краснодарском крае все более внимательно относятся к своему здоровью и объективно оценивают последствия прерывания беременности.

Врач поясняет, что осложнения после аборта делятся на те, которые возникают во время операции, а также отдаленные. В первом случае к осложнениям относятся разрыв шейки матки, перфорация матки, неполное удаление плодного яйца после выскабливания, а также гипотония матки с кровотечением. К более отдаленным последствиям после операции относятся образование плацентарного полипа, а также обострения воспалительных заболеваний внутренних половых органов.

Аборт может привести и к осложненному течению следующей беременности. Могут развиться поздние токсикозы, повыситься угроза прерывания и невынашивания беременности, рождения ребенка с низкой массой тела, а также слабость родовой деятельности. Кроме того, могут возникать воспалительные заболевания матки и придатков.

Наталья Хмельницкая обращает внимание на необходимость учета возрастных особенностей при оценке рисков в процессе принятии решения об аборте. Так, организм женщин до 18 лет еще развивается, что может увеличить риск осложнений. У женщин старше 35 лет повышается вероятность сопутствующих заболеваний, что может усложнить процедуру и восстановление.

Противопоказаниями к искусственному прерыванию беременности являются острые инфекционные, а также тяжелые соматические заболевания (сердечно-сосудистые, нарушения свертываемости крови и другие состояния, которые могут повысить риск осложнений).

Стоимость не пугает

Улучшение доступа к современным средствам контрацепции и повышение уровня информированности о репродуктивном здоровье также может быть причиной снижения числа искусственных прерываний беременности в Краснодарском крае, считает Наталья Хмельницкая. «Все больше женщин отдают предпочтение эффективным методам предотвращения нежелательной беременности, что, в свою очередь, способствует сокращению числа абортов»,— комментирует врач.

По словам Натальи Хмельницкой, гормональные контрацептивы не требуют применения непосредственно перед половым актом, что делает их более удобными для некоторых женщин. Кроме того, врачи все чаще рекомендуют гормональные контрацептивы из-за их высокой эффективности и дополнительных преимуществ, таких как регулирование менструального цикла.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в аналитическом агентстве DSM Group, в 2024 году продажи гормональных пероральных контрацептивов в аптеках Краснодарского края в натуральном выражении выросли на 2,6% (почти до 799 тыс. упаковок), а в денежном — на 30,2% (почти до 1,3 млрд руб.). При этом объем реализации презервативов в упаковках сократился на 5,3% (до 739,5 тыс. упаковок), а в деньгах увеличился на 3% (до 264,7 млн руб.). Внутриматочных спиралей продали 64 тыс., на 1,7% меньше, чем в 2023 году. Однако в денежном выражении объем продаж вырос на 126,2% в сравнении с предшествующим годом (до 311,7 млн руб.).

«Подорожание средств контрацепции в Краснодарском крае, по оценкам экспертов, связано с увеличением затрат на сырье, логистику и производственные процессы. Практически все средства, предотвращающие нежелательную беременность, импортного производства. Отечественные производители контрацептивов на рынке представлены только в группе барьерной контрацепции — это презервативы московской компании “Спектрум”. На Краснодарский край и соседнюю Ростовскую область суммарно на них приходится всего 4,5% продаж. Основная доля принадлежит британской компании Reckitt Benckiser Group PLC (бренд Durex, более 80%), второе место по объему продаж занимает малайзийская Richter Rubber Technology SDN BHD (около 5%)»,— комментирует главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Оксана Авагимова.

Что касается гормональных контрацептивов, подавляющий объем продаж в кубанских аптеках, по словам врача, приходится на три компании: немецкую Bayer AG (54–57%), венгерскую Gedeon Richter PLC (37–40%) и индийскую Sun Pharmaceutical Industries LTD (1,8–2%). Подобная картина наблюдается и на рынке внутриматочных спиралей: большая часть из них зарубежного производства, добавляет эксперт.

«Играет свою роль и то, что, в отличие от презервативов и таблеток, установить внутриматочную спираль можно только в клиниках. Падение спроса на внутриматочные спирали в аптеках связано, скорее всего, с тем, что в частных медицинских центрах большой выбор этих изделий, нет необходимости покупать их самостоятельно»,— поясняет Оксана Авагимова.

Врач отмечает, что медицина в сфере контрацепции стремительно развивается. По мнению ведущих клиницистов, XXI век будет характеризоваться интенсивным развитием гормональной контрацепции и вспомогательных репродуктивных технологий. «Исследователи сосредоточивают усилия на создании комплексных оральных контрацептивов (КОК), обладающих дополнительными преимуществами для женщин, то есть их применение поможет профилактировать и лечить многие гинекологические заболевания»,— заключает врач.

Забеременеть не спешат

Снижение количества абортов в Краснодарском крае Наталья Хмельницкая связывает и с сокращением общего числа беременностей: численность женщин фертильного возраста сокращается из-за низкой рождаемости в 1990-е годы.

Возможно, поэтому снижение количества прерываний беременности на Кубани не привело к росту рождаемости. Согласно сведениям о государственной регистрации актов гражданского состояния по Краснодарскому краю, в 2024 году выдано 51 986 свидетельств о рождении, что почти на 3% меньше, чем годом ранее.

В целом перспективы динамики абортов напрямую связаны с общими условиями, способствующими рождаемости. С одной стороны, Краснодарский край остается привлекательным для жизни, имеет мягкий климат, развитую инфраструктуру и относительно высокий уровень медицины, что может способствовать увеличению числа семей, решающихся на рождение детей, считает эксперт.

Повышению рождаемости способствуют государственная поддержка (материнский капитал, региональные выплаты, программы помощи молодым семьям), рост доступности медицинских услуг (в том числе репродуктивных технологий). Кроме того, естественную убыль населения частично компенсирует стабильно высокий уровень миграции в Краснодарский край.

«Сдерживающим фактором является экономическая нестабильность, в частности рост цен на продукты, детские товары, значительное снижение доступности жилья из-за отмены льготных программ ипотеки и высокой стоимости квадратного метра. Немаловажная причина — изменение общественных ценностей (ориентация молодежи на карьеру и самореализацию, снижение интереса к раннему родительству). В ближайшие годы, вероятно, рождаемость в регионе останется стабильной или продолжит снижаться, если не будут приняты дополнительные меры поддержки семей с детьми»,— считает Наталья Хмельницкая.

Маргарита Синкевич