Госавтоинспекторы Новороссийска выписали штрафы байкерам на открытии мотосезона

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска выписали штрафы нарушившим Правила дорожного движения байкерам на открытии мотосезона. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Информация об открытии мотосезона поступила в Госавтоинспекцию Новороссийска от очевидцев массового передвижения водителей мототранспорта по одной из центральных улиц города. Сотрудники ГАИ оперативно отреагировали на поступившую информацию и установили место сбора любителей мотозаездов.

По итогам проверки в отношении четырех мотоциклистов были составлены административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения. Составлено 13 материалов за различные нарушения Правил дорожного движения в отношении водителей, управлявших мототранспортом. Семь единиц мототранспорта было помещено на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Новороссийска предупредила открывших мотосезон байкеров о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения. Особое внимание сотрудники ГАИ уделили несовершеннолетним водителям, уточнив, что ответственность за них в первую очередь несут родители.

Алена Воробьева